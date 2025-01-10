Президент Садыр Жапаров подписал указ «О мерах по легализации автотранспортных средств». Им будут официально разрешены авто с праворульным управлением и иностранными номерами.

Кабмину поручено в течение двух месяцев разработать процедуру регистрации машин с иностранными номерами, а в течение полугода — утвердить порядок их легализации.

Легализация транспортных средств будет проходить в три этапа:

🔹Авто с правоустанавливающими документами;

🔹Авто в надлежащем техническом состоянии, но без правоустанавливающих документов;

🔹Владельцы авто без документов могут вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

В октябре 2024 года замглавы МВД Эркебек Аширходжаев заявил об участившихся случаях, когда автомобили завозят в Кыргызстан как запчасти, а затем собирают.

Уже в начале декабря глава ГКНБ Камчыбек Ташиев сообщил о том, что спецслужба расследует масштабную коррупционную схему, связанную с ввозом автомобилей с армянскими и абхазскими номерами.

По данным ГКНБ, всего стране находится около 15 тысяч авто, ввезенных из Армении и Абхазии. При этом 90% из них — праворульные.

В то же время водители из регионов заявляли о том, что авто с такими номерами начали массово водворять на штрафстоянку. Они пожаловались на то, что выплачивают кредиты и без машин не могут прокормить семьи.

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