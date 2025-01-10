Первомайский райсуд Бишкека 2 декабря приговорил бывшего зампрокурора Эдильбека Ыдырыс уулу к выплате штрафа в 1 млн 800 тысяч сомов.

Ыдырыс уулу признали виновным по статье «Вымогательство взятки должностным лицом, занимающим ответственное положение».

Второму фигуранту дела, бывшему замначальника отдела общего надзора Абдырашиду Джаманкееву, суд продлил домашний арест до 21 января. Об этом ходатайствовал старший следователь ГСУ ГКНБ.

18 октября сотрудники спецслужбы провели обыск в здании прокуратуры Бишкека и задержали Эдильбека Ыдырыс уулу и Абдырашида Джаманкеева.

Обоих подозревали в том, что они вымогали у вице-мэра Бишкека Рамиза Алиева $5 тысяч, когда тот был главой МП «Тазалык». Взамен они обещали прекратить проверки в предприятии.

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