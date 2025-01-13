Члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву 12 января допросили в ГУВД Бишкека и отпустили в тот же день. Об этом Радио «Азаттык» сообщил ее адвокат Аскар Алымкулов.

По его словам, Самышеву допросили в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей на выборах в Бишкекский горкенеш.

Накануне другой член партии «Социал-демократы», Кадырбек Атамбаев, сообщил, что Самышеву задержали, и к ней не пускали адвокатов.

13 января Атамбаев заявил о задержании еще одного члена партии — Анарбека Катаганова. По его словам, адвокаты и родственники Катаганова не располагают информацией о его местонахождении.

В середине ноября прошлого года правоохранительные органы провели обыск в штаб-квартире партии «Социал-демократы» в Бишкеке. Впоследствии суд принял решение заключить под стражу лидера партии Темирлана Султанбекова и его соратников — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все они проходят обвиняемыми по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября 2024 года состоялись выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования партия «Социал-демократы» была отстранена от участия в выборах в БГК в связи с возбуждением уголовного дела.

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