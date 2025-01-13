Первомайский райсуд Бишкека 9 января приговорил активиста Айтилека Орозбекова к выплате штрафа в 70 тысяч сомов.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе суда, мужчину признали виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Сотрудники ГКНБ задержали Айтилека Орозбекова в ноябре 2024 года. Тогда друг активиста сообщил Радио «Азаттык», что причиной ареста послужило видео, которое тот опубликовал на канале «Время покажет» в соцсети TikTok.

«Однако сейчас на этом канале ничего нет. Ему официально сообщили, что задерживают за эти видео и за членство в партии “Бутун Кыргызстан”. Он мне так написал до того, как пришел его адвокат»,

– говорил он.

Сам же активист отрицал свою вину и заявлял, что ни к чему не призывал.

По словам близких Орозбекова, ранее он был помощником депутата Эрулана Кокулова на общественных началах, а затем стал членом оппозиционной партии «Бутун Кыргызстан».

За последние годы в Кыргызстане увеличилось количество лиц, обвиняемых по статьям «Массовые беспорядки», «Публичные призывы к насильственному захвату власти», «Насильственный захват власти», «Возбуждение расовой, национальной, религиозной и межэтнической вражды».

Согласно исследованию дата-отдела «Клоопа», за последние четыре года по обвинениям в вышеуказанных преступлениях были арестованы 140 человек. Среди них, помимо журналистов и политиков, есть также активисты и простые пользователи социальных сетей.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop