Экологический активист Влад Ушаков пожаловался на видео, распространенном в соцсетях, на котором джипы с туристами разъезжают прямо на замерзшем озере Кель-Суу в Аксайской долине Нарынской области

По его словам, это не туризм, а «прямой экоцид и нарушение принятых нормативов и природоохранных законов».

«Удивительно, что в последнее время с высоких трибун на международном уровне очень много и часто говорится об «экологии и природе». В то же время профильные министерства и службы «спят» и на “подобное” либо совсем не реагируют надлежащим способом, либо делают вид, что ничего не происходит»,

— возмутился он.

Ушаков подчеркнул, что подобные джип-туры, кажущиеся «веселыми покатушками», нарушают положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане.

«На видео уже как минимум по двум статьям «влетели». И да, незнание законов не освобождает от ответственности»,

— написал он.

Экоактивист добавил, что речь идет о запрете стоянки туристов, а также стоянки автотранспорта и ее мойки в пределах водоохранных зон и полос водных объектов.

В Минприроды сообщили «Клоопу», что ведомство поручило Нарынскому региональному управлению службы экологического технадзора разъяснить гражданам законы и технику безопасности.

«В ближайшие дни наши сотрудники проведут соответствующую работу»,

— сказали там.

В прошлом году ООН по инициативе Таджикистана объявила 2025-й год Международным годом сохранения ледников, а также провозгласила 21 марта Всемирным днем ледников.

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