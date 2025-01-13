Кримавторитета Салима Абдувалиева, также известного как «Салим-бойвоча», освободили из учреждения по исполнению наказания в Узбекистане. Об этом сообщило местное издание Kun.uz со ссылкой на собственный источник.

По его данным, Абдувалиева освободили 12 января в связи с состоянием его здоровья.

«​​Он длительное время боролся с болезнью»,

— отметило издание.

В марте прошлого года Мирабадский райсуд Ташкента приговорил 75-летнего Салима Абдувалиева к шести годам колонии. Его признали виновным в незаконном обороте огнестрельного оружия.

Абдувалиева арестовали в декабре 2023 года на фоне задержаний «уличных банд» и ОПГ по всему Узбекистану.

Салим Абдувалиев или «Салим-бойвоча» упоминался в кыргызстанских новостях после задержания депутата Эмиля Жамгырчиева. По словам президента Садыра Жапарова, Жамгырчиев просил кримавторитета ликвидировать его и главу ГКНБ Камчыбека Ташиева.

В августе 2024 года спецслужба Кыргызстана объявила Абдувалиева в розыск, обвинив его в финансировании ОПГ покойного кримавторитета Камчы Кольбаева. Вместе с тем сотрудники ГКНБ стали задерживать сторонников Абдувалиева на территории страны.

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