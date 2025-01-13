Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев заявил в эфире «Биринчи радио», что оставшиеся в столице 42 троллейбуса будут переделаны в электробусы.

Чиновник напомнил, что ранее по постановлению горкенеша мэрия передала часть троллейбусов городу Ош.

«Оставшиеся троллейбусы мы переделаем в электробусы, установив на них батареи. Все эти троллейбусы, выпущенные в 2017 году, подходят для этого»,

— заявил Ырсалиев.

В мае 2024 года стало известно, что мэрия столицы решила передать 100 троллейбусов городу Ош и заменить их 120 электробусами. Местные активисты выступали против этого, отмечая, что это лишние траты и будет проблема того, как экологично хранить и утилизировать аккумуляторные батареи электроавтобусов.

В Бишкеке начали демонтаж троллейбусных линий 19 июня, еще до завершения общественного обсуждения по этому вопросу.

29 августа БГК одобрил передачу 100 троллейбусов городу Ош. Помимо этого, власти столицы передали шесть троллейбусов Нарыну и десять — Баткенской области.

В столице с 4 ноября перестали курсировать троллейбусы.

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