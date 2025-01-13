10-й отдел МВД по борьбе с экстремизмом задержал члена партии «Социал-демократы» Жанну Самышеву. Об этом сообщил ее сопартиец Кадырбек Атамбаев в соцсетях.

По его словам, женщину задержали в кафе «Тамара» на пересечении улиц Фрунзе и Калыка Акиева.

«Я не понимаю, почему в воскресенье, без ожидания прибытия адвоката предпринимаются такие действия в отношении наших кандидатов. Это политический террор и нарушение прав наших сторонников […] Ее фактически выхватили из кафе, оставив на месте личные вещи, включая сумку»,

— заявил политик.

Атамбаев добавил, что сначала Самышеву привезли в 10-й отдел МВД, а потом — в ГУВД Бишкека.

«Жанна Самышева требовала предоставить ей адвоката. Однако, несмотря на то, что адвокаты уже находятся у здания ГУВД, их до сих пор не пустили к ней»,

— сообщил он.

В МВД пока не прокомментировали «Клоопу» задержание члена партии.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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