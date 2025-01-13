МВД за последние сутки задержало уже второго члена партии «Социал-демократы» Анарбека Катаганова, сообщил Кадырбек Атамбаев.

Он заявил, что адвокаты и близкие Катаганова не знают о его местонахождении.

«Мы рассматриваем это как очередной акт запугивания и политического преследования. Подобные действия еще раз подчеркивают стиль «похищений» — кандидатов просто выхватывают. Хотя ничего не мешало пригласить и допросить его, следуя законным процедурам в присутствии адвоката»,

— написал политик.

По словам Атамбаева, задержанный «совсем недавно вступил в ряды партии и занимал 41-е место в списке кандидатов на выборах в БГК».

«Катаганов всегда занимал активную гражданскую позицию. Он публично выступал на пресс-конференции в защиту Темирлана Султанбекова и активно информировал общественность о ситуации»,

— отметил он.

Накануне стало известно о том, что 10-й отдел МВД по борьбе с экстремизмом задержал члена партии Жанну Самышеву. В ведомстве пока не прокомментировали задержание политиков.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop