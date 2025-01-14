Глава Кабмина Адылбек Касымалиев подписал распоряжение о создании межведомственной группы, которая выработает предложения по минимизации транспортных заторов в Бишкеке, пишет ряд СМИ.

По их данным, рабочая группа в течение трех месяцев должна проанализировать нынешнюю ситуацию на дорогах, определить причины заторов и изучить опыт других стран.

На основе этой работы группа должна представить конкретные предложения для решения проблемы с пробками.

Руководителем межведомственной рабочей группы назначен мэр Бишкека Айбек Джунушалиев, а его заместителем — замглавы МВД.

В состав группы также вошли заместители глав Минтранса, Минфина, Минэкономики, Минцифры, главы госучреждений «Укук» и «Бишкекглавархитектура», а также другие чиновники и эксперты.

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