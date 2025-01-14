В ГУВД Бишкека сообщили, что члена партии «Социал-демократы» Анарбека Катаганова допросили в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей на выборах в Бишкекский горкенеш.

В милиции отметили, что все следственные действия проводились в присутствии адвоката Катаганова.

Накануне член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил о задержании Анарбека Катаганова. По его словам, адвокаты и близкие политика не знали о его местонахождении.

12 января на допросе по делу о подкупе голосов избирателей побывала и другая кандидатка от партии — Жанна Самышева. Ее допросили в качестве свидетеля и отпустили в тот же день.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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