Член партии «Социал-демократы» Анарбек Катаганов заявил изданию Kaktus.media, что причиной его задержания и допроса в милиции могло стать то, что он поддерживал лидера политобъединения Темирлана Султанбекова.

По словам Катаганова, накануне днем его без предупреждения доставили в ГУВД Бишкека, где ему пришлось долго ждать следователя. При этом он отметил, что на самом допросе был со своим адвокатом.

«У меня спрашивали о возможных незаконных действиях со стороны партии на выборах. Но я ничего не знаю. Я был 32-м по списку и не был очень активным. Возможно, ко мне такое внимание, потому что я выступал в защиту Темирлана Султанбекова»,

— предположил он.

Ранее в ГУВД столицы сообщили, что Катаганова пригласили на допрос в качестве свидетеля по делу о подкупе голосов избирателей на выборах в Бишкекский горкенеш.

12 января по этому же делу в качестве свидетеля допросили и другого члена партии — Жанну Самышеву. Ее отпустили в тот же день.

13 ноября правоохранительные органы обыскали штаб-квартиру «Социал-демократов» в Бишкеке. Затем суд отправил под стражу лидера партии «Социал-демократы» Темирлана Султанбекова и его сопартийцев — Ирину Карамушкину и Розу Турксевер. Все трое проходят по делу о подкупе голосов избирателей.

17 ноября прошли выборы депутатов местных кенешей. До начала голосования «Социал-демократов» отстранили от участия в выборах в БГК из-за возбужденного уголовного дела.

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