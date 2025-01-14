Глава Кабмина Адылбек Касымалиев подписал постановление о неотложных мерах по строительству административного городка для министерств и ведомств, а также конгресс-холла в южной части Бишкека.

Так, генподрядчиком назначили госпредприятие «Кыргыстройсервис» при Управделами президента.

Как пишет Kaktus.media, госпредприятию поручено разработать проектно-сметную документацию, а также спроектировать и построить административный комплекс и здание конгресс-холла.

В связи с этим Касымалиев поручил Минфину найти источники финансирования согласно проекту строительства, а Госстрою — содействовать в выдаче разрешительных документов.

Админгородок, предположительно, будет возведен напротив нового здания администрации президента «Ынтымак Ордо» на проспекте Айтматова.

В апреле 2022 года пресс-служба главы государства сообщила о планах построить новый админкомплекс госзначения. Тогда говорилось, что это ускорит работу госорганов и снизит нагрузку на дороги, уменьшив пробки.

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