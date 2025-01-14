Основатель стройкомпании «KG Group» Имамидин Ташов накануне возобновил голодовку в СИЗО-1. Об этом он заявил сегодня в Первомайском райсуде.

По данным Радио «Азаттык», на заседании суда Ташов предъявил письмо к администрации следственного изолятора. По его словам, в этот раз он начал голодовку в знак протеста против происходящего в СИЗО.

В письме говорится, что с 20 декабря 2024 года в учреждении начали пытать заключенных и отключать по вечерам электричество. Кроме того, по его словам, в отношении арестантов участились проверки.

18 декабря стало известно о том, что Ташов официально прекратил голодовку в СИЗО, начатую в начале месяца. За время нахождения под стражей он трижды пытался совершить суицид.

20 декабря ряд СМИ сообщил, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных.

В СИН же неоднократно отрицали массовые избиения арестантов. Сам глава службы Чынгыз Кожошев предупреждал, что «любые попытки дестабилизировать обстановку в спецучреждениях будут незамедлительно и решительно пресекаться всеми законными мерами».

После этого сотрудники института Омбудсмена заявили, что более 20 арестантов держат сухую голодовку. Также двое — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления Акыйкатчы. По их словам, их избивали дубинками и пинали ногами.

Позже прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в колониях начала проверку заявлений арестантов о насилии со стороны сотрудников СИН. Завершилась ли проверка и к каким итогам она пришла, пока не сообщалось.