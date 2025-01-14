Нацкомиссия по госязыку и языковой политике определила уровни и сроки владения кыргызским языком для сотрудников госорганов. Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение.
Так, для государственных и муниципальных служащих, являющихся гражданами КР, авторы документа ввели требования:
🔸С 2025 года — не ниже среднего уровня (B1);
🔸С 2027 года — не ниже уровня выше среднего (B2).
Для работников государственных и муниципальных организаций (включая педагогов, научных сотрудников и медицинских работников), которые не относятся к первой категории, устанавливаются такие сроки:
🔸С 2026 года — не ниже среднего уровня (B1);
🔸С 2028 года — не ниже уровня выше среднего (B2).
При этом для представителей этнических меньшинств, постоянно проживающих в Кыргызстане и работающих в госструктурах, требования мягче:
🔸С 2026 года — не ниже базового уровня (A2);
🔸С 2028 года — не ниже среднего уровня (B1).
В справке-обосновании говорится, что 2025 год объявлен переходным периодом. Это означает, что в этот период нельзя понижать в должности сотрудников, не имеющих сертификатов по владению кыргызским языком на требуемом уровне.
В июле 2023 года президент подписал конституционный закон «О государственном языке», который парламент принял 31 мая. В новом документе конкретизированы сферы применения госязыка.
Так, кыргызский язык становится рабочим для органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий. Также одно из основных изменений — обязательность владения кыргызским госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами и медработниками.
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