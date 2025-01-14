Нацкомиссия по госязыку и языковой политике определила уровни и сроки владения кыргызским языком для сотрудников госорганов. Проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение.

Так, для государственных и муниципальных служащих, являющихся гражданами КР, авторы документа ввели требования:

🔸С 2025 года — не ниже среднего уровня (B1);

🔸С 2027 года — не ниже уровня выше среднего (B2).

Для работников государственных и муниципальных организаций (включая педагогов, научных сотрудников и медицинских работников), которые не относятся к первой категории, устанавливаются такие сроки:

🔸С 2026 года — не ниже среднего уровня (B1);

🔸С 2028 года — не ниже уровня выше среднего (B2).

При этом для представителей этнических меньшинств, постоянно проживающих в Кыргызстане и работающих в госструктурах, требования мягче:

🔸С 2026 года — не ниже базового уровня (A2);

🔸С 2028 года — не ниже среднего уровня (B1).

В справке-обосновании говорится, что 2025 год объявлен переходным периодом. Это означает, что в этот период нельзя понижать в должности сотрудников, не имеющих сертификатов по владению кыргызским языком на требуемом уровне.

В июле 2023 года президент подписал конституционный закон «О государственном языке», который парламент принял 31 мая. В новом документе конкретизированы сферы применения госязыка.

Так, кыргызский язык становится рабочим для органов госвласти, местного самоуправления и госпредприятий. Также одно из основных изменений — обязательность владения кыргызским госслужащими, депутатами, педагогами, судьями, прокурорами, адвокатами и медработниками.

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