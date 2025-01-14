В СИН заявили, что информация о том, что основатель стройкомпании KG Group Имамидин Ташов объявил голодовку, не соответствует действительности.

«Ташов не обращался с заявлением на имя руководства администрации учреждения об объявлении голодовки с указанием причин, а также не отказывался от приема пищи в установленное правилами внутреннего распорядка время»,

— сообщили в службе.

Ранее ряд СМИ сообщил, что на заседании суда 14 января Ташов предъявил письмо к администрации следственного изолятора. По его словам, в этот раз он начал голодовку в знак протеста против происходящего в СИЗО-1.

По данным радио «Азаттык», в его письме говорится о том, что с 20 декабря 2024 года в учреждении начали пытать заключенных и по вечерам отключать электричество. Кроме того, по словам Ташова, в отношении арестантов участились проверки.

20 декабря ряд СМИ сообщил, что в камеры СИЗО-1 Бишкека, предположительно, ворвался спецназ и стал избивать задержанных.

В СИН же неоднократно отрицали массовые избиения арестантов. Сам глава службы Чынгыз Кожошев предупреждал, что «любые попытки дестабилизировать обстановку в спецучреждениях будут незамедлительно и решительно пресекаться всеми законными мерами».

После этого сотрудники института Омбудсмена заявили, что более 20 арестантов держат сухую голодовку. Также двое — Данияр Шукуров и Кадырбек Досонов — написали заявления Акыйкатчы. По их словам, их избивали дубинками и пинали ногами.

Позже прокуратура по надзору за соблюдением законодательства в колониях начала проверку заявлений арестантов о насилии со стороны сотрудников СИН. Завершилась ли проверка и к каким итогам она пришла, пока не сообщалось.

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