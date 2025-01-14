Верховный суд 13 декабря оправдал бывшего мэра города Токмок Урмата Самаева.

В постановлении говорится, что суд изменил приговоры нижестоящих инстанций — Токмокского горсуда и Чуйского облсуда.

Так, суд прекратил уголовное дело против Самаева по статье о злоупотреблении должностным положением из-за отсутствия состава преступления. Также за бывшим градоначальником признано право на реабилитацию.

«В остальной части судебные акты в отношении С.У.О. оставлены без изменения»,

— сказали в суде.

Урмата Самаева задержали 17 апреля 2023 года. По данным ГКНБ, он был причастен к организации «устойчивой коррупционной схемы» в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». В СМИ же писали, что предварительный ущерб оценивался в более 130 млн сомов.

Позже стало известно о том, что Самаева отпустили под домашний арест. Тогда источник издания Kaktus.media заявил, что тот подписал соглашение со следствием о признании вины и выплатил 25 млн сомов ущерба в бюджет.

Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион», избрали мэром Токмока в августе 2021 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.

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