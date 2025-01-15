Депутат Дастан Бекешев на заседании парламента 15 января призвал бишкекчан проверить счета за коммунальные услуги, чтобы убедится в том, не обманывают ли их муниципальные службы.

По его словам, горожане жалуются на большие суммы в квитанциях от «Тазалыка» и «Бишкекводоканала». Они заявляют, что им «приписали несуществующих жильцов».

«Теперь пенсионеры, лица с инвалидностью вынуждены ходить по ведомствам — а некоторые даже не могут ходить — и доказывать, что у них столько людей не прописано»,

— возмутился Бекешев и потребовал наказать тех, кто допустил ошибки в расчетах.

В горкенеше подняли такой же вопрос. Депутат Казыбек Эргешов заявил, что вместо двух человек счета выписываются на четверых. Он добавил, что лично столкнулся с этим.

Вице-мэр Бишкека Рамиз Алиев ответил ему, что мэрия соединила пять предприятий и теперь горожане могут оплатить их услуги одним платежом. Речь идет о «Бишкектеплоэнерго», «Бишкетеплосети», «Бишкекгорлифте», «Бишкекводоканале» и «Тазалыке».

При этом завышенные суммы, по его словам, приходят из-за того, что в базах предприятий указано разное число жильцов.

«Оказалось, что один и тот же горожанин в “Тазалыке” оплачивает за троих человек, а в “Водоканале” — за пятерых. В обоих случаях имеется акт проживания. Принято решение, чтобы организации обменялись актуальными справками и направили счета по наибольшему числу людей,

— объяснил он.

Алиев призвал бишкекчан обращаться в любое из предприятий со справкой от квартальной или актом, чтобы им сделали перерасчет. .

Вице-мэр отметил, что в Бишкеке проживает 1,5 млн человек, но из них платят за коммунальные услуги только 800 тысяч горожан.

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