Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе СИН, Рахатбек Жапаров написал заявление об отставке по собственному желанию. Соответствующий приказ вышел 14 января.

54-летний Рахатбек Жапаров занимал эту должность с октября 2020 года. В конце августа 2024-го президент присвоил ему звание генерал-майора внутренней службы.

Брат Рахатбека, Акылбек Жапаров, сейчас также не занимает никаких должностей на госслужбе. В середине декабря его сняли с поста главы Кабмина после массовых задержаний в Налоговой службе по делу о махинациях с акцизными марками. Акылбек Жапаров возглавлял Кабмин с октября 2021 года.

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