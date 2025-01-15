На заседании парламента 15 января депутат Дастан Бекешев напомнил о том, что Жогорку Кенеш должен был рассмотреть проблему смога после Нового года.

По его словам, несмотря на это, вопрос не включили в повестку дня.

«Мы хотели начать обсуждение со смога, но, к сожалению, и на этой неделе это не включили в повестку […] Каждый день граждане обсуждают смог на кухне и в интернете. Они ждут, когда Жогорку Кенеш, правительство, власти решат эту проблему»,

— заявил он.

Бекешев спросил спикера Нурланбека Тургунбек уулу, когда парламент все-таки рассмотрит проблему смога. Торага ответил, что этот вопрос рассмотрят на следующей неделе.

26 декабря спикер ЖК заявлял, что, дай бог, парламент поднимет вопрос смога вместе с соответствующими комитетами после новогодних праздников.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога в столице. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы продолжают публиковать в соцсетях фото смога в столице.

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