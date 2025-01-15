На заседании парламента депутат Дастан Бекешев возмутился тем, что госорганы не следят за тем, что на замерзших озерах разъезжают джипы с туристами.

«Большинство, оказывается, не понимает, что вредные вещества уходят в воду — лед же тает. К сожалению, такое происходит в Нарынской и других областях. Это надо прекращать»,

— высказался нардеп, упомянув в частности джип-туры на озере Кель-Суу.

Бекешев призвал Минтранс, отвечающий за водный транспорт, следить и за замерзшими озерами. Замглавы ведомства Алмаз Тургунбаев ответил ему, что этот вопрос относится к МВД.

«По таким случаям мы проводим разъяснительные работы. Точно так же, как когда нарушают правила на дороге, мы налагаем штраф за автохулиганство»,

— ответил представитель ГУОБДД Эмиль Жакыпов.

Парламентарий заявил, что необходимо принять более строгие меры.

Ранее экоактивист Влад Ушаков пожаловался на видео, распространенное в соцсетях, на котором джипы с туристами разъезжают на замерзшем озере Кель-Суу в Аксайской долине Нарынской области.

Активист назвал такое развлечение «экоцидом» и обвинил чиновников в бездействии. По его словам, джип-туры нарушают положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане.

В Минприроды же заявили, что поручили Нарынскому региональному управлению службы экологического технадзора разъяснить гражданам законы и технику безопасности.

В прошлом году ООН объявила 2025-й год Международным годом сохранения ледников, а также провозгласила 21 марта Всемирным днем ледников.

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