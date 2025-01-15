В Беларуси банкротится дочерняя фирма компании семьи беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, сообщило местное издание «Зеркало» со ссылкой на данные Верховного суда страны.

Речь идет о фирме «Ретсгаб дер строй», появившейся летом 2020 года со специализацией на строительстве зданий.

По данным издания, 8 января 2024 года Экономический суд Минска рассмотрел дело о банкротстве «Ретсгаб дер строй». Иск подали инспекторы Министерства по налогам и сборам.

Уже в феврале владельцы компании решили ликвидировать фирму с задолженностями по налогам.

Журналисты выяснили, что «Ретсгаб дер строй» подчиняется компании «Гермес Констракшн», формально оформленной на внука Бакиева — Руслана (ныне под фамилией Петров). При этом у последней компании тоже были проблемы.

«В 2021—2022 годах с аукциона пытались продать арестованное имущество этой компании. Это были несколько эскалаторов, которые находятся в Минске по адресу Свердлова, 11. Там же расположен многофункциональный комплекс с гостиницей семьи Бакиевых, которую сейчас также продают с молотка»,

— написало издание.

Под «гостиницей» имеются в виду пять помещений «неустановленного назначения», занимающих отдельные этажи того же здания, где находится торговый центр Centropol.

«На этом месте должна была появиться гостиница (это же указано в техпаспорте продаваемых площадок). Общая стоимость недвижимости — более 16 млн рублей. С молотка площади пустят из-за долгов по ипотеке»,

— отметило издание.

В апреле 2010 года в Кыргызстане прошли массовые акции протеста против семейного правления, приведшие к свержению президента Курманбека Бакиева. 7 апреля по демонстрантам открыли огонь — в результате, по официальным данным, погибло более 80 человек. Бакиев и его родственники, а также ряд приближенных к ним чиновников бежали из страны.

В Кыргызстане Бакиева заочно обвинили в ряде преступлений и приговорили к лишению свободы на 30 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима и с конфискаций имущества.

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