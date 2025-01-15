Депутат Чынгыз Кожошев призвал создать межведомственную группу по расследованию инцидента со взорвавшимся снарядом в селе Арка-2 Лейлекского района Баткенской области. Об этом он сказал на заседании парламента 15 января.

По его словам, дом, на территории которого находился снаряд, ранее посещал экс-глава Кабмина Акылбек Жапаров.

«Он сидел в этом доме и пил чай. Куда смотрели саперы? Почему такое происходит? Откуда этот снаряд — кто-то оставил его? Этот вопрос нужно тщательно изучить»,

— обратился он к представителю президента и Кабмина Алмасбеку Абытову.

Нардеп отметил, что из-за взрыва снаряда пострадали члены семьи, проживавшие в доме.

5 января в одном из домов села Арка-2 взорвался снаряд. По предварительным данным, женщина обнаружила устройство, когда убирала во дворе. Неподалеку находилась и ее 12-летняя дочь.

На следующий день глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев поручил перевести пострадавших в Ошскую межобластную клиническую больницу. Позже в ведомстве сообщили, что женщине проведут операцию.

Ранее в Погранслужбе заявили, что правоохранительные органы Кыргызстана проинформировали о случившемся таджикскую сторону. Ведется] следствие.

По данным службы, дом семьи сгорел в результате обстрела в 2022 году.

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