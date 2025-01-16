Лидер партии «Социал-демократы» Темирлан Султанбеков, который уже более 60 дней держит голодовку, не может самостоятельно ходить. Об этом его сопартийцу Кадырбеку Атамбаеву сообщил адвокат политика Айбек Турдуев.

По словам Турдуева, левая нога Султанбекова неподвижна, в частности в области голеностопа. На ноге есть большая гематома, предположительно, из-за плохого кровообращения.

«Я попросил начальника учреждения разрешить мне сделать фото и видео повреждений, но он отказал. Он [Султанбеков] передвигается при помощи конвоиров и костылей»,

— рассказал Турдуев.

Юрист добавил, что у Султанбекова также наблюдается тремор рук и ухудшается зрение.

По данным Атамбаева, Султанбеков получил повреждения после «падений». Он потребовал от руководства СИЗО предоставить им записи с камер видеонаблюдения, чтобы убедиться в этом.

«Отказ начальства СИЗО предоставить возможность зафиксировать гематомы на фото вызывает серьезные подозрения»,

— считает он.

Ранее Атамбаев опубликовал письмо члена партии Розы Турксевер, также находящейся под стражей. Она призвала госпитализировать Султанбекова, назвав его состояние «критическим». По ее словам, в их последнюю встречу Султанбеков не смог встать и самостоятельно подняться в автозак.

Темирлана Султанбекова и двух членов партии «Социал-демократы» задержали в середине ноября 2024-го по подозрению в подкупе голосов. Задержанных водворили в СИЗО. После своего ареста Султанбеков объявил голодовку в знак протеста — он пьет только воду и сок.

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