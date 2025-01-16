В столице предлагают повысить стоимость проезда в общественном транспорте при оплате наличными до 40 сомов. Проект постановления Бишкекского горкенеша вынесен на общественное обсуждение.

Об этом сообщил директор Департамента транспорта столицы Уланбек Бейшенбаев на совместном заседании трех постоянных комиссий БГК.

По его словам, горожане не переходят на безналичную оплату, так как разница с наличной незначительная: безналичная составляет 17 сомов, а наличная — 20.

«После завершения анализа регулятивного воздействия мы внесем проект на рассмотрение БГК»,

— отметил он.

Бейшенбаев также уточнил, что водителей хватает и ежедневно на маршруты города выходят 1200 автобусов.

В октябре 2024 года замглавы Департамента транспорта столицы Бакытбек Сарымсаков сообщил, что мэрия планирует поднять тариф до 30-40 сомов. По его словам, когда 95% горожан перейдет на безналичную оплату, то возможность платить наличными вовсе исключат.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop