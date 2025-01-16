Такую позицию озвучили замглавы Кабмина Эдиль Байсалов и глава пресс-службы администрации президента Дайырбек Орунбеков.

Ранее вице-спикер Жогорку Кенеша Нурбек Сыдыгалиев предложил заменить статую Владимира Ленина на старой площади памятником государственному деятелю КССР и КР Турдакуну Усубалиеву. По его словам, с такой просьбой к нему обратились жители Кочкорского района.

Байсалов, комментируя эту ситуацию, сообщил, что «у Кабмина нет планов по инициированию этого вопроса».

«Первым, кто был против демонтажа памятников Ленину был Т. Усубалиев. Мы не боремся с прошлым. Мы строим новую страну, опираясь на прошлое, не забывая о всем хорошем и учась на плохом»,

— отметил замглавы Кабмина.

Не оценил идею убрать памятник Ленину и депутат Исхак Масалиев. Он призвал коллег пока не поднимать этот вопрос.

Также он отметил, что в столице стоят памятники госдеятелям, каждый из которых нес знамя компартии и «великого Ленина».

«Получается, что мы храним для следующих поколений память об одних деятелях, а от другого [Ленина] отказываемся […] Пытаемся забыть вчерашнее, но это большая ошибка. 30-40 процентов населения Кыргызстана 73 года воспитывались в СССР»,

— сказал он.

По мнению нардепа, роль Ленина в формировании кыргызского государства велика.

Памятник Ленину на центральной площади Бишкека был установлен в 1984 году. В 2003 году его перенесли на Старую площадь перед зданием правительства, несмотря на протесты местных коммунистов.

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