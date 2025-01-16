Кыргызский «Керемет Банк» намерен обжаловать решение Минфина о введении санкций против банка.

В банке заявили, что указанные события не повлияют на их работу.

«ОАО «Керемет Банк” продолжает функционировать в штатном режиме, выполняя свои обязательства перед клиентами и партнерами с неизменной приверженностью принципам прозрачности, надежности и ответственности»,

— говорится в заявлении.

В банке отметили, что руководство «открыто к диалогу и готово сотрудничать с регулирующими органами, включая международных аудиторов».

Ранее в Нацбанке сообщили о том, что банковской системе страны ничего не угрожает. Однако в НБКР добавили, что минимизируют негативное воздействие санкций.

Накануне Минфин США расширил санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В обновленный

реестр впервые попал банк из Кыргызстана — «Керемет Банк».

По данным министерства, банк по крайней мере с лета 2024 года координирует действия с российским «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями, и проводил трансграничные переводы от его имени.

В 2024 году Минфин Кыргызстана продал «Керемет Банк» компании, связанной с российским олигархом. В США считают, что сделка была направлена на создание центра обхода санкций для России.

В июле 2024-го депутат Дастан Бекешев заявил, что «Керемет Банк» купил какой-то российский олигарх. Однако в самом банке тогда опровергли продажу банка.

В сентябре стало известно, что «Керемет Банк» перешел в частные руки. После чего там сменилось руководство: посты заняли бывшие топ-менеджеры «Евразийского банка» Казахстана.

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