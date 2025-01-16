В Нацбанке, комментируя ввод санкций США в отношении местного «Керемет Банка», заявили, что банковская система Кыргызстана достаточно устойчива «к различным рискам внешнего характера».

В НБКР говорят, что сейчас банковский сектор стабилен, адекватно капитализирован и обладает «достаточной ликвидностью».

«Коммерческие банки функционируют в штатном режиме и предоставляют банковские услуги клиентам на непрерывной основе. Ситуация на внутреннем валютном рынке сохраняется стабильной»,

— заверили там.

При этом в Нацбанке добавили, что минимизируют негативное воздействие санкций и при необходимости примут «дополнительные меры для сохранения стабильности банковской системы».

Накануне Минфин США расширил санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В обновленный

реестр впервые попал банк из Кыргызстана — «Керемет Банк».

По данным министерства, банк по крайней мере с лета 2024 года координирует действия с российским «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями, и проводил трансграничные переводы от его имени.

В 2024 году Минфин Кыргызстана продал «Керемет Банк» компании, связанной с российским олигархом. В США считают, что сделка была направлена на создание центра обхода санкций для России.

В июле 2024-го депутат Дастан Бекешев заявил, что «Керемет Банк» купил какой-то российский олигарх. Однако в самом банке тогда опровергли продажу банка.

В сентябре стало известно, что «Керемет Банк» перешел в частные руки. После чего там сменилось руководство: посты заняли бывшие топ-менеджеры «Евразийского банка» Казахстана.

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