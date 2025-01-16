Минфин США 15 января расширил санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. В обновленный

реестр попал и «Керемет Банк» из Кыргызстана.

По данным Минфина США, кыргызский банк по крайней мере с лета 2024 года «координирует действия с российскими должностными лицами и российским “Промсвязьбанком” (ПСБ), включенным в санкционный список США, для реализации схемы уклонения от санкций».

«Керемет Банк» стал первым банком из Кыргызстана, против которого власти США ввели санкции.

В американском ведомстве заявили, что для реализации схемы обхода санкций «Керемет Банк» делал трансграничные переводы от имени ПСБ.

«Промсвязьбанк» же включили в санкционный список в 2022 году. Американские власти тогда заявили, что банк работает в оборонном секторе России и «выдал миллиарды долларов финансовой поддержки предприятиям российской военно-промышленной базы».

По данным Минфина США, в 2024 году Минфин Кыргызстана продал контрольный пакет акций «Керемет Банка» фирме, «тесно связанной с российским олигархом, имеющим связи с российским правительством». Название фирмы министерство не уточняет.

Как утверждает американское ведомство, сделка по покупке «Керемет Банка» совершалась с целью создания для России «центра обхода санкций для оплаты импорта и получения платежей за экспорт».

В июле 2024-го депутат Дастан Бекешев заявил, что «Керемет Банк» купил какой-то российский олигарх. Однако в самом банке тогда опровергли продажу банка.

В сентябре стало известно, что «Керемет Банк» перешел в частные руки. До этого контрольный пакет акций банка принадлежал Минфину КР. По данным некоторых СМИ, контрольный пакет акций «Керемет Банка» продали компании из Люксембурга за 850 миллионов сомов.

После перехода банка в частные руки там объявили о смене руководства. Новым председателем правления банка стала Татьяна Куржей, а главой совета директоров — Наталья Дружинина. По данным «Азаттыка», обе до этого работали в руководстве «Евразийского банка» в Казахстане.