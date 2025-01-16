Депутат парламента Нурланбек Сыдыгалиев инициировал законопроект, которым предлагается отменить выборы по одномандатным округам. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Цель проекта закона — оптимизировать использование республиканского бюджета на выборах депутатов Жогорку Кенеша.

В документе говорится, что по нынешнему закону о выборах 36 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам по мажоритарной системе.

Также в случае, если один из избранных депутатов сдал мандат, законодательство предусматривает двухмесячный срок для проведения новых выборов.

«Так, согласно указанной норме, на одномандатных округах проводились повторные выборы в связи с возникновением вакантного депутатского мандата, что приводит к значительным расходам республиканского бюджета»,

— говорится в справке-обосновании.

В ноябре 2020 года, будучи и.о. президента, Садыр Жапаров заявлял, что партийная система «полностью развалила государство». Он выступал за то, чтобы исключить ее в проекте новой Конституции КР.

Однако, по словам Жапарова, этого не произошло, так как были противники, предлагавшие избирать одну половину депутатов по партийной системе, а другую — по одномандатной.

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