Об этом заявил первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев в интервью порталу «Акчабар», комментируя ввод санкций Минфином США в отношении «Керемет Банка».

По его словам, решение Вашингтона вызвало «недоумение» в Бишкеке.

«“Керемет Банк” действительно был государственным банком, и в период, о котором идет речь, находился под внешним управлением Нацбанка. Мы готовили его к приватизации. Никаких сомнительных операций там не проводилось. Даже после продажи контрольного пакета акций банк оставался под пристальным контролем. Санкционных товаров или транзакций не было, тем более никаких операций с “Промсвязьбанком” не велось», — заявил он.

По его словам, власти уже запросили срочные консультации с представителями Минфина США.

«Сегодня по этому вопросу состоятся переговоры. Мы готовы представить все документы, включая данные о платежных операциях банка, чтобы доказать, что банк не участвовал в сомнительных схемах. Мы были крайне удивлены этой информацией, и теперь важно выяснить причины такого решения со стороны американских властей», — отметил он.

Также Амангельдиев сообщил, что санкции ставят под угрозу реализацию инвестиционного соглашения по «Керемет Банку», в рамках которого установлены конкретные обязательства по годам.

15 января Минфин США расширил санкционный список, связанный с полномасштабным вторжением России в Украину, включив в него кыргызский «Керемет Банк».

По данным американских властей, с лета 2024 года банк сотрудничал с российскими должностными лицами и «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями США, для обхода ограничений.

Согласно информации американского ведомства, «Керемет Банк» осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ в рамках схемы обхода санкций.

В самом «Керемет Банке» заявили, что намерены обжаловать решение Минфина США. В Нацбанке же сказали, что банковская система Кыргызстана достаточно устойчива «к различным рискам внешнего характера», но добавили, что при необходимости примут «дополнительные меры для сохранения стабильности банковской системы».

«Керемет Банк» стал первым банком Кыргызстана, попавшим под санкции США.