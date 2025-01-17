Комитет по защите журналистов (CPJ) опубликовал 16 января ежегодный отчет, в котором заявил, что «Кыргызстан, некогда считавшийся образцом свободы слова в Центральной Азии, продолжает идти к авторитаризму».

Международная организация отметила, что это связано с тем, что президент Садыр Жапаров решил взять все независимые СМИ под более жесткий госконтроль.

«Помимо общего ухудшения свободы прессы, двое журналистов из известной антикоррупционной расследовательской редакции Temirov Live — Махабат Тажибек кызы и Азамат Ишенбеков — отбывают шестилетние и пятилетние сроки после обвинений в призывах к массовым беспорядкам»,

— говорится в отчете.

В CPJ добавили, что кыргызские власти также заблокировали «Клооп» — «ведущее издание, известное своими расследованиями о высокопоставленных чиновниках».

Кроме этого, в CPJ напомнили, что ранее в стране приняли закон «об иноагентах», аналогичный тому, что действует в России. Местные и международные правозащитные организации не раз заявляли, что нормы этого закона сильно ограничат работу организаций гражданского общества и имеют откровенно репрессивный характер.

28 августа 2023 года прокуратура Бишкека подала иск в Октябрьский и Первомайский райсуды о ликвидации общественного фонда «Клооп Медиа», одного из юрлиц «Клоопа». В качестве причины иска было названо «осуществление деятельности, выходящей за рамки предусмотренным уставом». При этом большая часть документа посвящена якобы негативному влиянию публикаций «Клоопа» на Кыргызстан.

9 февраля Октябрьский райсуд постановил ликвидировать ОФ «Клооп Медиа», одно из юрлиц «Клоопа», на том основании, что устав организации не распространяется на журналистскую деятельность.

На суде также выступили государственные эксперты-лингвисты, по оценке которых в публикациях «Клоопа» была «жесткая критика» властей и «негативная информация», из-за чего в стране якобы выросло число людей с психическими расстройствами и «сексуальными аномалиями».

Решение суда о ликвидации «Клооп Медиа» осудили ряд международных организаций, призвав отменить его.

10 октября Ленинский райсуд Бишкека вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе 2024 года по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, двум фигурантам дела Махабат Тажибек кызы и Азамату Ишенбекову назначили шесть и пять лет лишения свободы. Журналистов Актилека Капарова и Айке Бейшекееву приговорили к трехлетней пробации. Остальных семерых фигурантов дела суд оправдал из-за отсутствия состава преступления.