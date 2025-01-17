Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с работниками системы высшего образования 16 января заявил, что к президентству Садыра Жапарова уровень коррупции в стране составлял 70-80%.

Ташиев привел в пример вооруженный конфликт на кыргызско-таджикской границе весной 2021 года. По его словам, тогда из-за коррупции солдаты были почти обезоружены.

«У нас ничего не было, ни одна боевая машина не завелась и не вышла на защиту родину. Наши солдаты Минобороны и, в основном, Погранслужбы выходили только с автоматами и пистолетами, произведенными 40-50 лет назад. Даже бронежилетов не было, поэтому у нас были большие потери»,

— сказал он.

Глава спецслужбы добавил, что военные были вынуждены использовать единственную бронированную гражданскую машину, подаренную когда-то кримавторитетом Эркином Мамбеталиевым.

«Практически, государство даже не смогло обеспечить свою национальную безопасность, не говоря уже о других отраслях. В таких условиях нам пришлось работать. Благодаря активной позиции нашего президента и хорошей слаженной работе его команды мы пришли к сегодняшнему дню»,

— отметил он.

По словам Ташиева, сейчас вооруженные силы Кыргызстана полностью обеспечены и являются «одними из самых боеспособных в Центральной Азии».

По его данным, на счету государства находится несколько сотен бронированных машин из ОАЭ и России, а также «самые современные беспилотники», включая Bayraktar и Aksungur.

28 апреля 2021 года в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе погибли 36 кыргызстанцев, более 170 жителей получили ранения. В результате конфликта были разрушены ряд домов и социальных объектов. Таджикистан сообщал, что с их стороны погибли 19 человек.

Последний масштабный конфликт произошел 14-17 сентября 2022 года. Бои и столкновения велись по всему периметру госграницы. В результате конфликта погибли 63 кыргызстанца, еще 206 человек получили ранения.

Власти Таджикистана отмечали, что в том конфликте погиб 41 человек, а пострадали более 20 человек. Однако «Радио Озоди» (таджикское бюро «Радио Свобода»), со ссылкой на источники, писало о гибели 83 таджикистанцев.

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