Об этом на заседании парламентской фракции «Альянс» 17 января заявил вице-мэр столицы Талайбек Байгазиев.

По его словам, муниципалитет заключил меморандум с китайским университетом Циндао и уже получил катализаторы для пилотной установки.

«Летом установили катализатор и вчера комиссионно сделали замеры — увидели, что работает качественно. В Бишкеке ежедневно ездят около 750 тысяч авто. Сейчас разрабатываем программу для их проверки»,

— рассказал он.

Байгазиев отметил, что один катализатор в зависимости от объема двигателя стоит от 4,8 тысяч сомов до 6,9 тысяч.

Также чиновник заявил, что в будущем нужно будет открыть пункты техобслуживания и ввести проверку с системой штрафования. Он обратился к нардепам с просьбой принять соответствующие нормативные акты.

«[Сейчас] любое авто, заезжающее в Кыргызстан, проходит проверку в “Унаа” на наличие катализатора и проходит дальше на регистрацию»,

— рассказал Байгазиев.

Вице-мэр добавил, что помимо катализаторов Циндао поставит Бишкеку экологические печи для домов, отапливаемых углем. Он пояснил, что они обеспечат полное сгорание угля и не будут загрязнять воздух.

«В них есть свои очистительные фильтры. Котел на 300 квадратных метров вместе с растаможиванием обойдется в тысячу долларов»,

— пояснил он.

В начале октября министр энергетики Таалайбек Ибраев заверял горожан, что этой зимой в столице не будет смога. По его словам, в городе устранили главные источники загрязнения воздуха: бани и автобусы на дизельном топливе.

Однако с наступлением холодов Бишкек вновь оказался в топе рейтинга самых загрязненных городов. Позже в Минприроды заявили, что установленные датчики по измерению качества воздуха якобы работают неправильно и предоставляют некорректные данные. При этом сами кыргызстанцы продолжают публиковать в соцсетях фото смога в столице.

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