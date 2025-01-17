Минприроды ввело запрет для автомобилей на въезд к озеру Кель-Суу в Аксайской долине Нарынской области после распространения в соцсетях видео, на котором джипы с туристами разъезжали на замерзшем озере.
Как пояснили «Клоопу» в ведомстве, теперь посетить озеро можно будет только с разрешением и в сопровождении организованных туров.
По их данным, накануне инспекторы Нарынского регионального управления службы экологического технадзора проверили озеро, но «не обнаружили следов авто, масла или резины».
«На участке Көк-Кыя функционирует только один гостевой дом, принимающий туристов […] Дом принадлежит жителю села Бирлик, управляющему туристической базой «Медер Ютком». С ним провели разъяснительную работу и выдали ему предписания»,
— отметили там.
В Минприроды предупредили граждан и туристов, что самостоятельные поездки к озеру «строго запрещены», а контроль будет вестись на постоянной основе.
Ранее экоактивист Влад Ушаков пожаловался на то, что на замерзшем озере Кель-Суу в Аксайской долине Нарынской области разъезжают джипы с туристами.
Активист назвал такое развлечение «экоцидом» и обвинил чиновников в бездействии. По его словам, джип-туры нарушают положения о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызстане.
Позже депутат парламента Дастан Бекешев заявил, что джип-туры нужно прекращать. По его словам, большинство не понимает, что вредные вещества попадают в воду при таянии льда.
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