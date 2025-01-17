Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев на встрече с работниками системы высшего образования 16 января заявил, что спецслужба ликвидировала ныне покойного кримавторитета Камчы Кольбаева, чтобы побороть ОПГ.

По его словам, в прошлом уровень оргпреступности был таким, что представители криминала «захватили власть по всей стране», создав систему управления, как у государства.

«У них был президент — вор в законе — и смотрящие. По областям, районам, городам они собирали деньги у предпринимателей. Мощная структура. Мне пришлось принять решение о ликвидации вора в законе. Понимаете, ради государства. И мы ликвидировали его, а в дальнейшем и его сообщников и других членов ОПГ»,

— заявил он.

По словам Ташиева, сегодня страна свободна от ОПГ, а у криминалитета «ничего не сталось и не будет». Он отметил, что спецслужба «отняла» у них миллиарды долларов.

«[Кыргызстан] — единственная страна в Центральной Азии, даже среди постсоветских стран, в которой нет ОПГ. Сейчас предприниматели никому не платят, как ранее. Первое время после того, как мы ликвидировали их [ОПГ], предприниматели даже бегали и искали, кому платить. Даже к нам приходили»,

— рассказал он.

Однако глава спецслужбы добавил, что были криминальные лидеры из других стран, имевшие контроль в Кыргызстане. Речь идет о Салиме Абдувалиеве, которого считают лидером узбекского преступного мира

«Салим-бойвоча в Узбекистане полностью контролировал юг нашей страны. На юге все лидеры ОПГ, все крупные бизнесмены, даже политдеятели и депутаты парламента шли к нему. И то, что он говорил, исполняли»,

— добавил он.

Ташиев заверил, что теперь страна будет развиваться «сама по себе».

Кримавторитет Камчы Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию. В ГКНБ тогда сообщали, что спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова (Доо-Чынгыз), которое произошло в СИЗО в конце июля 2022 года. В Госкомитете говорили, что Кольбаев во время спецоперации «оказал вооруженное сопротивление с применением огнестрельного оружия» и был убит ответным огнем.

После убийства Кольбаева ГКНБ начал активно задерживать представителей криминалитета — всего были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. В числе задержанных были и некоторые бизнесмены.

Также был наложен арест на все активы Кольбаева, добытых им незаконным путем, суммарная стоимость которых составила порядка $1 млрд.

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