Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев дал разъяснения по поводу своих слов, сказанных о ликвидации криминального авторитета Камчы Кольбаева. 16 января он на встрече с работниками системы высшего образования заявил, что решение о ликвидации Кольбаева было принято «ради государства».

18 января на пресс-конференции глава ГКНБ заявил, что «некоторые журналисты, особенно журналисты западного толка, из его выступления сделали так, будто он лично давал поручение или подписывал какие-либо приказы» о ликвидации Кольбаева.

«Нет, конечно. Это не так, поскольку мы исполняем свои обязанности в соответствии с нашим законодательством. […] Кольбаева 4 октября 2023 года группа наших сотрудников должна была задержать для проведения следственных мероприятий по его причастности к убийству Доо Чынгыза (Чынгыза Жумагулова). У нас была конкретная информация и доказательства, что он причастен к убийству Доо Чынгыза», — заявил он.

По словам Ташиева, когда сотрудники спецназа пришли для задержания Кольбаева, его охранники попытались помешать силовикам, и в отношении них были применены «спортивные навыки владения приемами самбо и рукопашного боя».

«После того как охрану удалось успокоить, наши сотрудники прошли к нему. Он, выходя из своего кабинета, вроде бы хотел скрыться через черный ход, но в этот момент наши сотрудники как раз вошли, и он начал отстреливаться. В результате бойцы группы “Альфа” применили табельное оружие, чтобы его остановить. Он получил ранения и умер», — отметил Ташиев.

По мнению Ташиева, сотрудники спецназа «очень правильно применили свое боевое оружие». Он добавил, что постоянно говорит силовикам «не пытаться задерживать тех людей, которые оказывают вооруженное сопротивление».

«А некоторые журналисты перевернули мою речь, будто я дал приказ именно ликвидировать Кольбаева. Это не так. Я еще раз повторяю: я всегда требую, чтобы ко всем относились одинаково, в соответствии с нашим законодательством. Другого выхода у нас нет и быть не может. Ни один руководитель, имеющий свои права и функциональные обязанности, никогда не даст приказа о ликвидации кого-либо. Поэтому я хотел бы обратиться ко всем СМИ, что никакого приказа личного о ликвидации Кольбаева не может быть и речи», — заключил глава ГКНБ.

Так называемый «вор в законе» Камчы Кольбаев был убит 4 октября 2023 года силовиками во время спецоперации по его задержанию.

После убийства Кольбаева ГКНБ начал активно задерживать представителей криминалитета. Всего были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. Среди задержанных оказались и некоторые бизнесмены.

Также был наложен арест на все активы Кольбаева, добытые им незаконным путем. Суммарная стоимость активов составила порядка $1 млрд.