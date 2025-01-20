Бывшего мэра города Токмок Урмата Самаева назначили заместителем полпреда президента в Джалал-Абадской области. Такое распоряжение подписал глава Кабмина Адылбек Касымалиев.

Неделю назад Верховный суд оправдал Самаева по делу о коррупции, изменив обвинительные приговоры нижестоящих инстанций. В отношении него прекратили уголовное дело по статье о злоупотреблении должностным положением, а также признали за ним право на реабилитацию.

Самаева задержали 17 апреля 2023 года. По данным ГКНБ, он был причастен к организации «устойчивой коррупционной схемы» в муниципальном предприятии «Токмок Жылуулук». В СМИ же писали, что предварительный ущерб оценивался в более 130 млн сомов.

Позже стало известно о том, что Самаева отпустили под домашний арест. Тогда источник издания Kaktus.media заявил, что тот подписал соглашение со следствием о признании вины и выплатил 25 млн сомов ущерба в бюджет.

Урмата Самаева, известного по прозвищу «Чемпион», избрали мэром Токмока в августе 2021 года. До этого он был депутатом Жогорку Кенеша, а в период с 2012 по 2015 годы работал депутатом Токмокского горкенеша.