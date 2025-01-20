Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) заявила, что в прошлом году власти стран Центральной Азии, включая Кыргызстан, усилили репрессии и ограничения свободы слова. Об этом говорится во «Всемирном докладе 2025».

В HRW отметили, что в Кыргызстане суд приговорил двух журналистов расследовательского проекта Temirov Live к шести и пяти годам заключения за «призывы к массовым беспорядкам».

Речь идет о главе проекта Махабат Тажибек кызы и акыне Азамате Ишенбекове, которых обвинили в «организации» этих призывов.

Правозащитники также напомнили, что в стране «ликвидировали удостоенный наград расследовательский медиапроект «Клооп» под предлогом «осуществления неуставной деятельности».

«Правительства стран ЦА с большей интенсивностью запугивали, оказывали давление и преследовали критически настроенных активистов и журналистов»,— резюмировал Хью Уильямсон, директор по Европе и ЦА в HRW.

В организации призвали власти Кыргызстана освободить журналистов и активистов, а также соблюдать право на свободу выражения мнения.

«Евросоюз, США и другие партнеры должны выразить неодобрение в адрес властей центральноазиатских государств в связи с заключением за решетку правозащитников и журналистов, которые с большим риском для себя неустанно предпринимают усилия для того, чтобы призвать правительства своих стран к ответственности»,— заключили в HRW.

10 октября Ленинский райсуд вынес приговоры 11 журналистам, задержанным в январе по обвинению в призывах к массовым беспорядкам. Так, Махабат Тажибек кызы приговорили к шести годам лишения свободы, а Азамата Ишенбекова — к пяти. Актилеку Капарову и Айке Бейшекеевой дали три года пробации. Остальных фигурантов дела оправдали из-за отсутствия состава преступления.

28 августа 2023 года прокуратура Бишкека подала иски о ликвидации ОФ «Клооп Медиа». 9 февраля того же года Октябрьский райсуд постановил ликвидировать фонд, заявив, что его устав не предусматривает журналистскую деятельность. Эксперты-лингвисты на суде утверждали, что публикации «Клоопа» якобы негативно влияют на общество. Судебное решение осудили международные организации, призвав отменить его.