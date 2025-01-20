В Карасайском райсуде Казахстана огласили приговоры для шестерых полицейских, пытавших кыргызского джазмена Викрама Рузахунова во время январских событий 2022 года. Об этом 17 января сообщил сам музыкант в соцсетях.

Он заявил, что судебный процесс завершился тем, что подсудимых приговорили к лишению свободы на три года. Их взяли под стражу прямо в зале суда.

«Также был частично удовлетворен ряд исков о моральном вреде для нескольких потерпевших из 44 заявителей», — добавил он.

Однако, по словам Рузахунова, во время процесса перед зданием суда стояли десятки сотрудников местного РОВД и «создавали атмосферу давления на пострадавших и их адвокатов».

«Вместо демонстрации уважения к правосудию мы вновь стали свидетелями устрашения. А в приемной установили огромный телевизор для трансляции», — написал он.

По мнению Рузахунова, приговоры, вынесенные подсудимым полицейским — лишь маленький шаг к справедливости.

«Борьба за права человека в Казахстане продолжается в условиях постоянного сопротивления системы. Кровавый январь остаётся раной, которая не заживает. Но сегодня, пусть даже частично, был сделан шаг в сторону признания вины и наказания за преступления против человеческого достоинства», — заключил джазмен.

Как сообщили казахстанские СМИ, суд вынес обвинительные приговоры экс-сотрудникам полиции Бауыржану Сопакову, Арману Шойбекову, Олжасу Айдарханову, Серику Турпанову, Нурсултану Хамитову и экс-замначальника департамента полиции Алматы Берику Абилбекову за применение пыток к задержанным.

Викрам Рузахунов был задержан и избит сотрудниками правоохранительными органами Казахстана во время январских событий 2022 года. Тогда в эфире казахского гостелеканала «Хабар 24» показали избитого мужчину, который рассказал, что он безработный кыргызстанец, якобы принимавший участие в погромах в Алматы за $200.

Спустя месяц музыкант рассказал, что после задержания в Казахстане его пытали, сломали ребра и силой заставили заучить обращение, снятое на видео. В июле того же года экспертиза установила, что казахские полицейские нанесли Рузахунову тяжкий вред здоровью.