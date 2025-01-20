Глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов на совещании ведомства 20 января утвердил новую структуру центрального аппарата.

Как сообщили в ГНС, по новому плану аппарат больше не будет совершать выездные проверки. Вместо них этим займутся территориальные налоговые органы.

«Их деятельность гораздо легче контролировать, поэтому коррупционная составляющая там минимальна»,— отметили в ведомстве.

По данным ГНС, ранее сотрудники аппарата проверяли в основном крупный бизнес, на что жаловались сами предприниматели.

Теперь же управление проверок будет заниматься исключительно «планированием, анализом и оценкой рисков, составлением отчетности, мониторингом и методологией».