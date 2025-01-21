Накануне в столице возле здания Генпрокуратуры неизвестный устроил акцию самосожжения, чтобы выразить недовольство работой судов и органов. В надзорном органе прокомментировали инцидент.
Там сообщили, что после случившегося кыргызстанца госпитализировали.
По данным прокуратуры, кыргызстанец фигурирует потерпевшим в двух уголовных делах. Однако в одном из них суд освободил подозреваемого.
Речь идет о деле по факту мошенничества. По версии следствия, подозреваемый продал машину мужчины за $63 тысячи, оставив деньги себе.
«Прокуратура подала повторное ходатайство о возвращении обвиняемого под стражу в ходе судебного рассмотрения»,
— отметили в пресс-службе.
Второе дело касается факта мошенничества, связанного с продажей дома.
Как сообщили в Генпрокуратуре, два фигуранта дела ранее продали мужчине недвижимость за $500 тысяч и обманули его. Сейчас оба находятся под арестом.
«Все вышеуказанные обстоятельства находятся под контролем Генпрокуратуры»,
— заключили в пресс-службе.
Ранее активистка Ыргалай Бекмуратова опубликовала видео в соцсетях, как обожженный мужчина лежит на земле с ранами. По ее словам, незнакомец решился на такое из-за беззакония. Сам мужчина смог лишь сказать, что «никто не следит». Вероятно, речь шла о справедливости.
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