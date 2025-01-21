Накануне в столице возле здания Генпрокуратуры неизвестный устроил акцию самосожжения, чтобы выразить недовольство работой судов и органов. В надзорном органе прокомментировали инцидент.

Там сообщили, что после случившегося кыргызстанца госпитализировали.

По данным прокуратуры, кыргызстанец фигурирует потерпевшим в двух уголовных делах. Однако в одном из них суд освободил подозреваемого.

Речь идет о деле по факту мошенничества. По версии следствия, подозреваемый продал машину мужчины за $63 тысячи, оставив деньги себе.

«Прокуратура подала повторное ходатайство о возвращении обвиняемого под стражу в ходе судебного рассмотрения»,

— отметили в пресс-службе.

Второе дело касается факта мошенничества, связанного с продажей дома.

Как сообщили в Генпрокуратуре, два фигуранта дела ранее продали мужчине недвижимость за $500 тысяч и обманули его. Сейчас оба находятся под арестом.

«Все вышеуказанные обстоятельства находятся под контролем Генпрокуратуры»,

— заключили в пресс-службе.

Ранее активистка Ыргалай Бекмуратова опубликовала видео в соцсетях, как обожженный мужчина лежит на земле с ранами. По ее словам, незнакомец решился на такое из-за беззакония. Сам мужчина смог лишь сказать, что «никто не следит». Вероятно, речь шла о справедливости.

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