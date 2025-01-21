Бишкекский горсуд признал законным решение нижестоящей инстанции оставить лидера партии Социал-демократы Темирлана Султанбекова под стражей. Об этом сообщил его сопартиец Кадырбек Атамбаев.

«К сожалению, суд поддержал позицию правоохранительных органов, признав решение законным […] В очередной раз присутствие СМИ на судебном заседании было запрещено, как и видеосъёмка»,

— рассказал Атамбаев.

Сам Султанбеков, который уже более 60 дней держит голодовку, пришел на процесс, опираясь на костыль. На суде он заявил, что ожидает новых попыток инициировать уголовные дела против него.

«По его мнению, следствие не располагает достаточной доказательной базой для предъявления обвинений в подкупе, и потому, как он подчеркнул, существует риск выдвижения новых обвинений»,

— пояснил Атамбаев.

Теперь адвокаты политика, по словам Атамбаева, намерены дальше подавать апелляционную жалобу.

Ранее адвокат Айбек Турдуев заявлял, что Султанбеков не может самостоятельно передвигаться — у политика неподвижен голеностоп. Он также сообщил о том, что при встрече обнаружил у своего подзащитного большую гематому, предположительно, из-за плохого кровообращения.

Перед этим Атамбаев опубликовал письмо члена партии Розы Турксевер, также находящейся под стражей. Она призвала госпитализировать Султанбекова, назвав его состояние «критическим».

Темирлана Султанбекова и двух членов партии «Социал-демократы» задержали в середине ноября 2024-го по подозрению в подкупе голосов. Задержанных водворили в СИЗО. После своего ареста Султанбеков объявил голодовку в знак протеста — он пьет только воду и сок.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop