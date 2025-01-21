Основательница общественного объединения «Пациенты на гемодиализе» Санабат Матанова заявила, что в больнице «Саламат» в Кадамжайском районе Баткенской области не работают аппараты для гемодиализа. Об этом она рассказала в интервью Kaktus.media.

Матанова отметила, что и ранее в этой больнице аппараты работали плохо, ломались и причиняли неудобства пациентам.

«Аппарат ломается во время гемодиализа. Сотрудники пытаются его починить, но пациенты обращаются к нам с жалобами, что починить не удается»,

— говорит Матанова.

По ее словам, большинство пациентов обращаются в частные медучреждения для получения гемодиализа. Государство оплачивает 6 800 сомов за процедуру, однако качество гемодиализа в разных местах варьируется.

Матанова добавила, что призвала Минздрав решить эту проблему.

«Полгода назад мы также обращались в прокуратуру по всем вопросам. Последние три месяца пишем письма по Баткенской области. Они должны были рассмотреть вопросы в течение 14 дней, но до сих пор нет ответа»,

— сказала она.

Тем временем координатор Минздрава по Баткенской области сообщил «Клоопу», что по этому вопросу в ведомство никаких обращений не поступало. Он отметил, что медцентр, о котором говорит Матанова — частный, «поэтому не подлежит контролю».

Представитель министерства также добавил, что в больницах города Кызыл-Кия, расположенного неподалеку от Кадамжая, есть возможность получить гемодиализ.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop