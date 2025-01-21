Парламентский комитет по конституционному законодательству 21 января принял в первом чтении законопроект о поправках в ряд конституционных законов, включая о выборах президента.

Инициатор проекта закона — Женишбек Токторбаев. Он предлагает запретить гражданам, осужденным за коррупцию, избираться на пост президента, депутата или министра.

В документе говорится, что при этом будет неважно — погашена судимость или нет.

Парламентарий напомнил, что с сегодняшнего дня вступает в силу закон, инициированный ГКНБ и исключающий штрафы за коррупцию.

«Благодаря нынешнему президенту, в отличие от прошлой власти, мы следуем чистому пути. Сколько президентов было, при них ни один депутат не выходил с таким законопроектом, ни один работавший в то время чиновник не поднимал этот вопрос. Причина была в том, что все они были замешаны в коррупции и незаконном обогащении»,

— считает нардеп.

В пример Токторбаев привел экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова. По словам депутата, «незаконно разбогатевший Райым-миллион теперь — ноль».

«Помимо него сколько таких же людей, кто обворовал государство? Их всех нужно посадить. Мы не должны давать им дорогу. Они, обокрав страну, возвращают половину украденных денег, оправдываются и снова берутся за воровство»,

— заключил парламентарий.

В конце 2024 года президент подписал закон о поправках в некоторые законодательные акты в сфере противодействия коррупции». Парламент принял документ 25 декабря.

Согласно нему, штрафы за коррупцию заменены тюремными сроками. Виновные пожизненно не смогут занимать госдолжности и поступать на военную службу по контракту. Такой же запрет коснется и близких родственников виновных — в случае, если преступление было тяжким или особо тяжким.

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