Президент Садыр Жапаров подписал 21 января закон «О свободе вероисповедания и религиозных организациях», сообщил он сам на своей Фейсбук-странице.

По его словам, приверженцы религиозных норм просили его отклонить закон, тогда как другие граждане со светскими убеждениями — настаивали подписать.

Жапаров отметил, что в законе был всего один спорный вопрос — обход домов для проповедей (даават).

«[Сейчас] не определено, кто выдает разрешение на такие обходы, кто может участвовать, какое образование необходимо, кто имеет право проводить даават, какие листовки или книги разрешено распространять и кто будет проверять эти материалы»,

— пояснил он.

По новому закону муфтият и Совет улемов должны будут разработать четкие требования и правила, чтобы представить их властям и законно продолжить подомовой обход.

«Мы рассмотрим и поддержим. Проблем в этом нет. Я, например, никогда не выступлю против религии. Я сын человека, который всю жизнь был глубоко верующим молдо и ажы. Я очень хорошо понимаю, что такое религия»,

— отметил Жапаров.

Между тем глава государства добавил, что в последнее время «участились случаи распространения радикальных материалов и книг, которые пропагандируют неправильные течения». Таких течений, по его словам, всего 33.

«Некоторые недобросовестные организации используют обходы как прикрытие, чтобы тайно увлекать наших граждан в неправильные течения. Это крайне опасная тенденция, которая угрожает нашему будущему»,

— предупредил Жапаров.

Парламент принял этот законопроект сразу во втором и третьем чтениях 26 декабря 2024 года. Документом предлагалось ввести в том числе штрафы за ношение одежды, не позволяющей идентифицировать личность, запрет на создание партий на религиозной основе, а также запрет религиозным деятелям баллотироваться в выборные органы страны, участвовать в агитации и спонсировать избирательные фонды.

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