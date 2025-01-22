Об этом член партии «Социал-демократы» Кадырбек Атамбаев сообщил на своей Фейсбук-странице.

«Старший следователь ГУВД Бишкека, капитан милиции Урмат Ибраев вызвал меня сегодня на 17:30 в кабинет №24 для допроса», — написал он.

В повестке указано, что Атамбаева вызвали на допрос в качестве свидетеля. Однако, о каком именно деле идет речь, не уточняется.

Атамбаев сообщил «Клоопу», что вместе с ним будет адвокат Аскар Алымкулов. По мнению политика, допрос, скорее всего, будет связан с делом о подкупе голосов избирателей.

«Вчера Темирлан отмечал, что так как нет доказательств по подкупу [голосов избирателей], то, видимо, [правоохранительные органы] будут «шить» уже что-то новое»,

— сказал он.

В пресс-службе ГУВД Бишкека пообещали предоставить разъяснения позже.

Ранее членов партии Жанну Самышеву и Анарбека Катаганова также допросили в качестве свидетелей по делу о подкупе голосов избирателей.

По этому же делу лидер партии Темирлан Султанбеков, а также его сопартийцы Ирина Карамушкина и Роза Тюрксевер находятся под стражей. В ноябре 2024-го партию отстранили от участия в выборах в Бишкекский горкенеш.

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