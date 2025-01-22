Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов сообщил в соцсетях, что муниципалитет столицы досрочно погасил долг в 31,7 млн сомов перед Европейским банком реконструкции и развития.

«В 2017 году был взят кредит в 25 млн евро, который должен был быть погашен до 25 марта 2025 года»,

— пояснил чиновник.

Алагозов добавил, что муниципалитет уже на собственные деньги закупил и получил партию спецтехники для расчистки и сбора снега, а также посыпки дорог солью и их мойки в летнее время.

Кроме того, он напомнил, что в прошлом году мэрия обновила свой автопарк. По его словам, такого раньше не было.

«Погашение долгов и одновременная массовая закупка специальной техники (всего более 200 единиц) может свидетельствовать о том, что ранее бюджетные средства либо расходовались нецелесообразно, либо попросту исчезали»,

— считает Алагозов.

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