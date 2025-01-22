Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение 21 января.

Эти предложения около месяца разрабатывала межведомственная рабочая группа.

Так, документом предлагается освободить от ЭТТН субъектов предпринимательства со сниженной ставкой единого налога — с 0,5-1%. С такой ставкой работают торговцы рынков и продавцы мелкооптовых магазинов.

Освободить также предлагается субъектов свободной торговли зон ТРК «Дордой» и «Кара-Суу».

Для них могут установить особые правила:

🔹импортеры оформляют ЭСФ для поставок внутри торговых зон, но ЭТТН на этом этапе не требуется;

🔹реализация товаров внутри торговых зон между их участниками может проводиться без ЭТТН, ЭСФ и ККМ;

🔹если товары продаются за пределы торговой зоны, поставка оформляется с выбором между бумажной и электронной счет-фактурами.

Тем временем импортеры, поставляющие товары за пределы торговых зон, будут обязаны вносить их в систему ЭТТН и оформлять документы с указанием детального кода товара.

Авторы отметили, что применение ЭТТН останется обязательным для всей цепочки подакцизных товаров: ГСМ, алкогольной продукции, табачной продукции, лекарств и медицинских изделий.

«При этом для предпринимателей, зарегистрированных по пониженным ставкам единого налога, и налогоплательщиков в зоне торговли с особым режимом будет введено поэтапное применение ЭТТН для сахаросодержащих напитков»,

— добавили авторы инициативы.

Вместе с тем Кабмин рассматривает возможность доработки системы ЭТТН, включая корректировку документов, отмену обязательного указания кодов идентификации товаров (кодов маркировки) и других необходимых упрощений».

Оформление ЭТТН стало обязательным с начала 2023 года. Однако этот вопрос и другие нововведения в налоговой сфере не раз приводили к митингам торговцев.

23 декабря 2024 года на заседании парламентского комитета по бюджету глава Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов предложил оставить ЭТТН только для пяти видов налого- и бюджетообразующих товаров: нефтепродуктов, спирта, а также алкогольных, табачных и медицинских изделий. Также он заявил, что ЭТТН ввели поспешно и без должного анализа.

Позже в Кабмине сообщили, что ЭТТН отменять не будут, но упростят.

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