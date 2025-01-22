В «Керемет Банке» 21 января сообщили о том, что международная платежная система Visa ввела ограничения для обслуживания карт, выпущенных их банком.

Теперь владельцы карт Visa от «Керемет Банка» не смогут пользоваться ими в сторонних устройствах — карты будут обслуживаться только в POS-терминале, платежном терминале и банкомате самого банка.

В банке предложили клиентам бесплатно получить карту «Элкарт». Это займет пять рабочих дней в Бишкеке и десять — в регионах, отметили там.

«Все деньги, находящиеся на карточных счетах, клиенты могут обналичить в кассах ближайших отделений банка или перевести через мобильное приложение на карты “Элкарт” или расчетные счета»,

— добавили там.

Неделю назад Минфин США включил «Керемет Банк» в санкционный список, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Ранее американские власти заявляли, что с лета 2024 года банк сотрудничал с российскими должностными лицами и «Промсвязьбанком» (ПСБ), находящимся под санкциями США, для обхода ограничений.

Согласно информации Минфина США, «Керемет Банк» осуществлял трансграничные переводы от имени ПСБ в рамках схемы обхода санкций.

В самом «Керемет Банке» заявили, что намерены обжаловать решение американского ведомства. В Нацбанке же сказали, что банковская система Кыргызстана достаточно устойчива «к различным рискам внешнего характера», но добавили, что при необходимости примут «дополнительные меры для сохранения стабильности банковской системы».

Между тем первый замглавы Кабмина Данияр Амангельдиев подчеркнул, что власти Кыргызстана готовы доказать, что банк не участвовал в сомнительных схемах.

«Керемет Банк» стал первым банком Кыргызстана, попавшим под санкции США.

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